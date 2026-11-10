केरल के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटोग्राफर शाजी कुमार के निधन पर जताया शोक, सितारों ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'मशहूर सिनेमैटोग्राफर शाजी कुमार के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने बेहतरीन लेंस से, उन्होंने 'थुडारम', 'पुलिमुरुगन' और 'नारन' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में विज़ुअल मैजिक लाया। उनका अचानक निधन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है।'

उन्होंने सिनेमैटोग्राफर के परिवार और उनके साथ काम कर चुके लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

अभिनेता और यूनियन मिनिस्टर सुरेश गोपी ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर शाजी के निधन पर दुख जताया है।