डिनो मोरिया के लिए शादी से ज्यादा प्यार जरूरी

डिनो मोरिया ने शादी को बताया महज एक समझौता, बोले- प्यार और आजादी सबसे जरूरी

लेखन नेहा शर्मा 06:36 pm Nov 10, 202606:36 pm

क्या है खबर?

अभिनेता डिनो मोरिया ने प्यार और शादी पर अपनी राय रखी है। उन्होंने शादी को एक समाज की बनाई व्यवस्था बताया। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हर किसी को प्यार करना चाहिए। उनके मुताबिक, प्यार सिर्फ पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि परिवार और हर जीव से करना चाहिए। वो बोले कि हम इस धरती पर सिर्फ प्यार फैलाने के लिए आए हैं। डिनो ने साफ कहा कि शादी से ज्यादा प्यार और आजादी जरूरी है।