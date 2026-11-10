होम्बेल फिल्म्स ने जारी किया AI फिल्म 'सरनागति' का टीजर, जानिए क्या होगी कहानी

लेखन ज्योति सिंह 05:58 pm Nov 10, 202605:58 pm

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा को 'कांतारा', 'KGF' और 'महावतार नरसिम्हा' जैसी फिल्में देने वाले होम्बेल फिल्म्स ने नई फिल्म 'सरनागति' का ऐलान किया है। यह एक 'हाइब्रिड AI' फीचर फिल्म है, जिसकी कहानी इस्कॉन के फाउंडर स्वामी प्रभुपाद की जिंदगी पर आधारित होगी। निर्माताओं ने टीजर भी जारी कर दिया है। फिल्म का निर्देशन गौरा शक्ति दास ने किया है, जो 1970 के दशक में स्वामी प्रभुपाद के शिष्य बने थे। इसे राजेश सिंह और लोहित राव ने मिलकर निर्मित किया है।