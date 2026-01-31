यौन अपराधी एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेज जारी, बिल गेट्स-डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

गेट्स को लेकर खुलासे अपनी पत्नी को चुपचाप एंटीबायोटिक दवाएं देना चाहते थे गेट्स द सन और डेली मेल के अनुसार, गेट्स पर ये आरोप उन ईमेल से सामने आए हैं, जो एपस्टीन ने 18 जुलाई, 2013 को खुद को भेजे थे। ईमेल में लिखा है कि गेट्स ने एपस्टीन से एंटीबायोटिक दवाएं मांगी थीं। ये दवाएं वे गुपचुप तरीके से अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स को देना चाहते थे। एपस्टीन ने लिखा कि गेट्स द्वारा दोस्ती तोड़े जाने से वे निराश थे और गेट्स उनसे ईमेल डिलीट करने का अनुरोध कर रहे थे।

दस्तावेज दस्तावेजों में और किस-किसके नाम हैं? नए दस्तावेजों में 30 लाख पन्ने, 1.80 लाख तस्वीरें और 2,000 से ज्यादा वीडियो शामिल हैं। इनमें ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप, टेस्ला के संस्थापक और उद्यमी एलन मस्क, इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक, अमेरिका के पूर्व वित्त सचिव लैरी समर्स, मशहूर लेखक बिल रिचर्डसन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, लेखिका सारा फर्ग्यूसन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, संगीतकार मिक जैगर, अभिनेता केविन स्पेसी, अभिनेत्री डायना रॉस, अभिनेता क्रिस टकर समेत कई बड़े नाम शामिल हैं।

ट्रंप से जुड़े खुलासे ट्रंप को लेकर भी बड़े खुलासे दस्तावेजों में ट्रंप की एक अज्ञात महिला मित्र ने दावा किया कि एक 13-14 वर्षीय लड़की को ट्रंप के साथ ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया गया। ये भी कहा गया है कि इस लड़की ने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को काट लिया था। इस दौरान महिला मित्र को हंसी आ गई, तो ट्रंप ने उनके चेहरे पर मारा। महिला ने बताया कि एपस्टीन ने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया था।

प्रिंस एंड्र्यू प्रिंस एंड्रयू ने एपस्टीन को बकिंघम पैलेस में डिनर के लिए बुलाया था ईमेल से ये भी पता चला है कि प्रिंस एंड्रयू ने एपस्टीन को बकिंघम पैलेस में डिनर के लिए बुलाया था। दस्तावेजों के मुताबिक, एपस्टीन ने 27 सितंबर, 2010 को लंदन में रहते हुए एंड्रयू को लिखा, "आप मुझे किस समय चाहेंगे। हमें कुछ निजी समय चाहिए होगा।" इस पर एंड्रयू ने जवाब दिया, "मैं अभी स्कॉटलैंड से निकल रहा हूं। हम बकिंघम पैलेस में डिनर कर सकते हैं और हमें बहुत प्राइवेसी मिलेगी।"