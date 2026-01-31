यौन अपराधी एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेज जारी, बिल गेट्स-डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चौंकाने वाले खुलासे
क्या है खबर?
अमेरिका के न्याय विभाग ने यौन अपराधी जैफ्री एपस्टीन से जुड़े लाखों नए दस्तावेज जारी किए हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन दस्तावेजों में एपस्टीन के ईमेल के हवाले से दावा किया गया है कि गेट्स ने रूसी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके बाद उन्हें यौन बीमारी हो गई थी। इन दस्तावेजों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र भी कई बार हुआ है।
गेट्स को लेकर खुलासे
अपनी पत्नी को चुपचाप एंटीबायोटिक दवाएं देना चाहते थे गेट्स
द सन और डेली मेल के अनुसार, गेट्स पर ये आरोप उन ईमेल से सामने आए हैं, जो एपस्टीन ने 18 जुलाई, 2013 को खुद को भेजे थे। ईमेल में लिखा है कि गेट्स ने एपस्टीन से एंटीबायोटिक दवाएं मांगी थीं। ये दवाएं वे गुपचुप तरीके से अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स को देना चाहते थे। एपस्टीन ने लिखा कि गेट्स द्वारा दोस्ती तोड़े जाने से वे निराश थे और गेट्स उनसे ईमेल डिलीट करने का अनुरोध कर रहे थे।
दस्तावेज
दस्तावेजों में और किस-किसके नाम हैं?
नए दस्तावेजों में 30 लाख पन्ने, 1.80 लाख तस्वीरें और 2,000 से ज्यादा वीडियो शामिल हैं। इनमें ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप, टेस्ला के संस्थापक और उद्यमी एलन मस्क, इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक, अमेरिका के पूर्व वित्त सचिव लैरी समर्स, मशहूर लेखक बिल रिचर्डसन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, लेखिका सारा फर्ग्यूसन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, संगीतकार मिक जैगर, अभिनेता केविन स्पेसी, अभिनेत्री डायना रॉस, अभिनेता क्रिस टकर समेत कई बड़े नाम शामिल हैं।
ट्रंप से जुड़े खुलासे
ट्रंप को लेकर भी बड़े खुलासे
दस्तावेजों में ट्रंप की एक अज्ञात महिला मित्र ने दावा किया कि एक 13-14 वर्षीय लड़की को ट्रंप के साथ ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया गया। ये भी कहा गया है कि इस लड़की ने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को काट लिया था। इस दौरान महिला मित्र को हंसी आ गई, तो ट्रंप ने उनके चेहरे पर मारा। महिला ने बताया कि एपस्टीन ने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया था।
प्रिंस एंड्र्यू
प्रिंस एंड्रयू ने एपस्टीन को बकिंघम पैलेस में डिनर के लिए बुलाया था
ईमेल से ये भी पता चला है कि प्रिंस एंड्रयू ने एपस्टीन को बकिंघम पैलेस में डिनर के लिए बुलाया था। दस्तावेजों के मुताबिक, एपस्टीन ने 27 सितंबर, 2010 को लंदन में रहते हुए एंड्रयू को लिखा, "आप मुझे किस समय चाहेंगे। हमें कुछ निजी समय चाहिए होगा।" इस पर एंड्रयू ने जवाब दिया, "मैं अभी स्कॉटलैंड से निकल रहा हूं। हम बकिंघम पैलेस में डिनर कर सकते हैं और हमें बहुत प्राइवेसी मिलेगी।"
फाइल्स
क्या हैं एपस्टीन फाइल्स?
एपस्टीन फाइल्स यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित है, जो वित्तीय विशेषज्ञ और फाइनेंसर था। 2008 में उसे फ्लोरिडा में नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया। जेल से छूटने पर 2019 में वह तस्करी में गिरफ्तार हुआ। न्यूयॉर्क की जेल में उनकी मौत हो गई थी। एपस्टीन फाइल में कोर्ट दस्तावेज, ईमेल, यात्रा रिकॉर्ड, उनके सहयोगी, मशहूर अतिथि जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, ट्रंप का नाम समेत अन्य सबूत शामिल है।