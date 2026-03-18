राम गोपल वर्मा ने किया 'धुरंधर 2' का रिव्यू, बोले- यह नए सिनेमाई युग का जन्म

निर्देशक ने 'धुरंधर 2' की तारीफ करते हुए लिखा, 'कल रात 'धुरंधर 2' देखने के बाद, इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए, चाहे वह अपेक्षित कमाई हो, दर्शकों का उत्साह हो, सामाजिक प्रभाव हो, सिनेमाई नियमों को तोड़ना हो, या सबसे बढ़कर मनोवैज्ञानिक दृश्य-मंच हो, यह शोले से 100 गुना ज्यादा भव्य होगी और मुगल-ए-आजम से लेकर अबतक बनी सभी महानतम फिल्मों को टीवी शो की तरह बना देगी। यह एक नए सिनेमाई युग का जन्म है।'

After last nights watch of #Dhurandhar2 in terms of it’s sheer cumulative impact in every which way , whether on it’s expected collections , audience euphoria , social influences , cinematic grammar breaking , and above all the psychological audio visual impact , it will be a…

सलाह

हाॅलीवुड निर्माताओं को फिल्म देखने की दी सलाह

उन्होंने आगे लिखा, 'निर्देशक शब्द की शुरुआत ही @adityadharfilms के नाम से होगी, और स्टीवन स्पीलबर्ग, क्रिस्टोफर नोलन जैसे दिग्गजों के लिए समझदारी भरा कदम होगा कि वह सारा काम छोड़कर 'धुरंधर 2' का पहला शो पहले दिन देखें।' स्पीलबर्ग हॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने 'जुरासिक पार्क' और 'हैनमेट' जैसी फिल्में दी हैं। वहीं क्रिस्टोफर को, 'इंसोमेनिया' और 'ओपनहाइमर' जैसी फिल्मों से पहचान मिली है। बता दें, 'धुरंधर 2' 19 मार्च को रिलीज हो रही है।