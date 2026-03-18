यात्री का सामान खोने पर इंडिगो को देना होगा 1.19 लाख रुपये का हर्जाना

जम्मू-कश्मीर के यात्री का फ्लाइट में बैग खोया, इंडिगो को देगा होगा 1.19 लाख रुपये जुर्माना

लेखन गजेंद्र 10:58 am Mar 18, 202610:58 am

क्या है खबर?

विमान में सवार यात्रियों के सामान को लेकर लापरवाही दिखानी इंडिगो को भारी पड़ गई। जम्मू-कश्मीर की एक उपभोक्ता अदालत ने इंडिगो को अपने 2 यात्रियों का सामान खोने पर उसे 1.19 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया है। यह फैसला बारामूला-बांदीपोरा स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष पीरजादा कौसर हुसैन और सदस्य नायला यासीन ने सुनाया है। एयरलाइंस को यह राशि 30 दिनों के भीतर चुकानी होगी, वरना 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।