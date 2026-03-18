दिल्ली के पालम में एक इमारत में लगी भीषण आग (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली के पालम में 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 3 बच्चों समेत 7 मौत

लेखन गजेंद्र 11:16 am Mar 18, 202611:16 am

क्या है खबर?

दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार सुबह एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। घटना सुबह साढ़े 6 बजे पालम कॉलोनी की गली नंबर 2 में हुई। घटना की सूचना पर अग्निशमन विभाग ने मौके पर 30 गाड़ियां भेजी थीं। जिस इमारत में आग लगी है, उसमें एक परिवार के कई सदस्य फंसे हुए थे, जो बाहर नहीं निकल सके, जिससे उनकी मौत हो गई।