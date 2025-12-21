एपस्टीन फाइल्स: ट्रंप की तस्वीर समेत 16 दस्तावेज वेबसाइट से हटाए गए, विवाद छिड़ा

अमेरिका में यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े करीब 3 लाख दस्तावेज जारी किए गए हैं। हालांकि, इनके सामने आते ही कई विवाद भी खड़े हो गए हैं। अब पता चला है कि न्याय विभाग की वेबसाइट से एपस्टीन से जुड़े कम से कम 16 दस्तावेज गायब हो गए हैं। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर भी है। इसके बाद डेमोक्रेटिक नेताओं ने पारदर्शिता और चुनिंदा जानकारी सार्वजनिक करने के आरोप तीखे कर दिए हैं।

गायब क्या-क्या हुआ गायब? गायब हो चुकी तस्वीरों में नग्न महिलाओं को दर्शाने वाली कलाकृतियों की तस्वीरें और ट्रंप की एपस्टीन, मेलानिया ट्रंप और घिसलेन मैक्सवेल के साथ की एक तस्वीर शामिल है। यह तस्वीर फर्नीचर और दराजों के अंदर प्रदर्शित तस्वीरों की एक श्रृंखला में दिखाई दी थी। एक दिन पहले तक ये तस्वीर वेबसाइट पर उपलब्ध थी, लेकिन अब हटा ली गई। न्याय विभाग ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि तस्वीरें क्यों हटाई गई।

पारदर्शिता न्याय विभाग के कदम ने पारदर्शिता को लेकर चिंताएं बढ़ाईं इस कदम के बाद चुनिंदा तस्वीरें जारी करने और बिना वैध कारण जानकारी छिपाने की अटकलों को और हवा मिल गई है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की तस्वीर वाले गायब दस्तावेज पोस्ट कर लिखा, 'और क्या-क्या छिपाया जा रहा है? हमें अमेरिकी जनता के लिए पारदर्शिता की जरूरत है।' जो दस्तावेज जारी किए गए हैं, उनमें काफी जानकारी को छिपाया गया है या जारी ही नहीं की गई है।

दस्तावेज दस्तावेजों से महत्वपूर्ण जानकारियां गायब बीते दिन जारी किए गए ज्यादातर दस्तावेजों में कुछ नया नहीं है। अधिकतर जानकारी पहले से ही कोर्ट सुनवाई या सूचना के अधिकार के जवाब में सार्वजनिक की जा चुकी है। पीड़ितों के साथ FBI अधिकारियों के साक्षात्कार और आरोप तय करने के निर्णयों की व्याख्या करने वाले न्याय विभाग के मेमो भी जारी नहीं किए गए हैं। एपस्टीन से जुड़े कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों के बारे में भी बहुत कम जिक्र है।

