इजरायल में वोटों की 100 प्रतिशत गिनती पूरी, नेतन्याहू गुट आगे लेकिन बहुमत से दूर

इजरायल में वोटों की 100 प्रतिशत गिनती पूरी, नेतन्याहू गुट आगे लेकिन बहुमत से दूर

लेखन गजेंद्र 10:52 am Oct 30, 202610:52 am

क्या है खबर?

इजरायल में संसदीय चुनाव के लिए हुए मतदान की गिनती खत्म हो चुकी है। चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दक्षिणपंथी गुट 53 सीटों के साथ आगे है, लेकिन बहुमत की 61 सीटों से दूर है। नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी गादी आइजनकोट के गुट को 48 सीटें मिली हैं और अरब पार्टियों को 19 सीटें मिली हैं। अब अरब पार्टियों के सहयोग से इजरायल में नई सरकार बनने की संभावना है। इसके लिए पार्टियों के बीच बैठक शुरू हो गई है।