इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यलाय ने बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर चल रही अटकलों का खंडन किया है

इजरायल बोला- प्रधानमंत्री नेतन्याहू बिल्कुल ठीक, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैल रही

लेखन आबिद खान 10:26 am Mar 15, 202610:26 am

क्या है खबर?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर लग रही अटकलों पर इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने विराम लगाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू बिल्कुल ठीक हैं और उनके बारे में सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, वो फेक न्यूज है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है, जब नेतन्याहू की लंबे समय से सार्वजनिक गैरमौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।