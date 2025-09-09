नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटाया

नेपाल: सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा, युवाओं के प्रदर्शन में 19 मौत के बाद सरकार पलटी

लेखन गजेंद्र 09:11 am Sep 09, 202509:11 am

क्या है खबर?

नेपाल में सोमवार को बड़े पैमाने पर Gen-Z प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध से अपने कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार ने सोमवार को देर रात तक चली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की कि उसने 26 सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला वापस ले लिया है। संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सरकार इस विषय में फिलहाल अभी कोई निर्णय नहीं लेगी।