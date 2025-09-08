नेपाल: सोशल मीडिया बैन से नाराज युवा संसद परिसर में घुसे, 13 की मौत; 100 घायल

नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से यहां के युवा भड़क गए हैं और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को राजधानी काठमांडू के न्यू बानेश्वर में मौजूद संसद भवन परिसर में प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड को तोड़कर गेट पार कर गए। युवा पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सोमवार को उग्र हो गए और संसद की ओर कूच किया। पुलिस ने गोलीबारी की है, जिसमें 13 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है, जबकि 100 घायल हैं।

प्रदर्शन प्रदर्शनकारियों में Gen-Z के युवा शामिल प्रदर्शनकारियों में Gen-Z यानी जेनेरेशन-जी के वे युवा शामिल हैं, जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। इनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है। ये ऐसी पीढ़ी है, जो मोबाइल और इंटरनेट के साथ पली-बढ़ी मानी जाती है। प्रदर्शन में उनका साथ Gen-Y यानी मिलेनियल्स (1981 से 1996 की पैदाइश) भी दे रहे हैं। पुलिस ने काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है। आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार भी की जा रही है।

प्रतिबंध नेपाल सरकार ने क्यों लगाया है प्रतिबंध? प्रधानमंत्री केपी ओपी की सरकार ने 4 सितंबर को नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वाट्सऐप, रेडिट, स्नैपचैट और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स प्रतिबंधित कर दिए हैं। सरकार ने कंपनियों से नेपाल में अपना कार्यालय खोलने, सरकार के समक्ष पंजीकरण कराने और गड़बड़ी रोकने के लिए एक सिस्टम बनाने की शर्त रखी है। कंपनियों के इंकार के बाद सरकार ने प्रतिबंध का कदम उठाया। अभी नेपाल में सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बज, विटक और पोपो लाइव का पंजीकरण है।

गोलीबारी संसद परिसर के गेट नंबर 2 के पास आग लगाई काठमांडू प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन पर गोली मारने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद 5 आंदोलनकारियों की मौत हो गई है। मौत के बाद प्रदर्शनकारी नाराज हो गए हैं। उन्होंने एक इमारत में तोड़फोड़ की है, जहां पुलिस तैनात है। इसके अलावा संसद परिसर के गेट नंबर 2 पर आग लगा दी है, जिसको बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। काठमांडू में नेपाली सेना की तैनाती की गई हैं और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है।

सुरक्षा भारतीय सीमा पर चौकसी बढ़ी नेपाल में प्रदर्शन उग्र होने के बाद भारतीय-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत के सभी सीमाओं पर मौजूद सीमा सुरक्षा बल (SSB) ने सर्विलांस और सुरक्षाकर्मियों को बढ़ा दिया है। हालांकि, प्रदर्शन के सीमा तक पहुंचने की संभावना कम है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में 12,000 से अधिक छात्र और छात्राएं शामिल हुए हैं। सभी छात्रों से स्कूल ड्रेस में शामिल होने का आह्वान किया गया था।