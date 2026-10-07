रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हेनरी बी कागन और केंसो सोआई को मिला

दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 साल पुरानी गुत्थी सुलझाई है।

उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक-दूसरे की मिरर इमेज जैसे 2 अणुओं में से सिर्फ एक ही रूप कैसे बनाया जा सकता है।

यह खोज इसलिए अहम है, क्योंकि जीवों में कई मॉलिक्यूल अपने 2 संभावित मिरर-इमेज रूपों में से केवल एक रूप में मौजूद होते हैं। इस तरह की असमरूपता को समझना जीवन की उत्पत्ति से लेकर दवाओं के निर्माण तक में अहम है।