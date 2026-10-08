साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान

साहित्य के नोबेल का ऐलान, कनाडा की लेखिका एन कार्सन को मिला

लेखन आबिद खान 04:43 pm Oct 08, 202604:43 pm

क्या है खबर?

2026 के साहित्य नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। इस साल कनाडा की लेखिका एन कार्सन को दिया गया है। नोबेल समिति ने कहा कि कार्सन को उनके साहसी और नए ढंग के काम के लिए, जिसने क्लासिकल परंपरा के साथ दिलचस्प संवाद करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूप गढ़े हैं के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पहले भौतिकी, रसायन विज्ञान और चिकित्सा के पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है।