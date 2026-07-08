प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सुबियांता ने देखी भारत-इंडोनेशिया की साझा विरासत, प्रंबानन को मिल रहा नया जीवन

प्रम्बानन भारत-इंडोनेशिया की साझा विरासत का प्रतीक

9वीं शताब्दी में बना यह मंदिर दक्षिण-पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और भारत-इंडोनेशिया की साझा विरासत का एक बड़ा प्रतीक है। इसमें शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित ऊंचे शिखर हैं, वहीं इसकी दीवारों पर रामायण की सुंदर नक्काशी की गई है। यह सब भारत और इंडोनेशिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऑनलाइन इसकी हवाई तस्वीरें साझा करते हुए इसे 'भव्य' बताया था।