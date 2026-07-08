मेटा ने AI फोटो एडिटिंग टूल 'म्यूज इमेज' किया पेश

मेटा ने AI फोटो एडिटिंग टूल 'म्यूज इमेज' किया पेश, क्या है इसकी खासियत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:20 am Jul 08, 202611:20 am

क्या है खबर?

मेटा ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज जनरेशन टूल 'म्यूज इमेज' पेश किया है। इसे मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स ने तैयार किया है और अब इसे धीरे-धीरे मेटा AI में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह टूल सामान्य भाषा में दिए गए निर्देशों के आधार पर नई तस्वीरें बना सकता है और पुरानी तस्वीरों को भी संपादित कर सकता है। कंपनी का कहना है कि यह रचनात्मक कामों को पहले से आसान और तेज बनाने में मदद करेगा।