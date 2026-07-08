कनाडा पुलिस ने निज्जर हत्याकांड में भारत की भूमिका से इनकार किया, कहा- कोई सबूत नहीं

बयान

पुलिस ने कहा- जांच में कोई सबूत नहीं मिले

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने कहा कि जांचकर्ताओं को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि भारतीय अधिकारियों पर निज्जर हत्याकांड की जांच में आरोप लगाए गए थे या वे इसमें शामिल थे। CBC न्यूज से बात करते हुए पुलिस उपायुक्त लीसा मोरलैंड ने कहा, "इस संगठित अपराध जांच के दौरान भारतीय अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं या वे इस जांच में शामिल हैं। भारतीय सरकार को इससे जोड़ने वाला कोई सबूत सामने नहीं आया है।"