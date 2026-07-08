6 GHz वाई-फाई पर ISRO की चिंता क्या है, सरकार क्यों कर रही मंथन?

चिंता

ISRO के लिए क्यों बढ़ी चिंता?

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 6 GHz बैंड में हाई-पावर आउटडोर वाई-फाई की अनुमति दी गई, तो इससे सैटेलाइट संचार सेवाओं में रुकावट आ सकती है। ISRO को आशंका है कि तेज वायरलेस सिग्नल सैटेलाइट अपलिंक में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे संचार और डाटा ट्रांसमिशन प्रभावित होने का खतरा रहेगा। इसी वजह से सरकार तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेना चाहती है, ताकि सैटेलाइट सेवाओं पर किसी तरह का नकारात्मक असर न पड़े।