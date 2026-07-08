मुंबई हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के 2 विमान रनवे पर आमने-सामने आए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टला, रनवे पर आमने-सामने आए एयर इंडिया के 2 विमान

लेखन गजेंद्र 11:20 am Jul 08, 202611:20 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार रात को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे पर आमने-सामने आ गए थे। एयर इंडिया का विमान दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के बाद रनवे से हटा नहीं था, जिससे बड़ी चूक हुई। हालांकि, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) के निर्देश पर एयर इंडिया ने समय पर अपनी उड़ान रोक दी थी।