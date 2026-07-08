'दादा' से आया राजकुमार राव का पहला लुक आया

'दादा' से राजकुमार राव की पहली झलक जारी, सौरव गांगुली के अंदाज में आए नजर

लेखन ज्योति सिंह 10:53 am Jul 08, 202610:53 am

क्या है खबर?

राजकुमार राव पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली की बायोपिक 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' को लेकर लंबे समय से चर्चा बटोर रहे हैं। आखिरकार निर्माताओं ने फिल्म से उनकी पहली आधिकारिक झलक को जारी कर दिया है। पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान भी हो गया है। बता दें, गांगुली 6 जुलाई को अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास अवसर पर निर्माताओं ने उन्हें बधाई देते हुए फैंस को बड़ा तोहफा दिया है।