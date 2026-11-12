पाकिस्तान में उप प्रधानमंत्री के पोते समेत 8 पर विदेशी महिलाओं के अपहरण और गैंगरेप के आरोप तय

यह पूरा मामला नीदरलैंड की स्टेफनी अदनाना माऊ-अरुण और वेनेजुएला की एस्ट्रिड रॉबिन्सन बाराचो नाम की 2 विदेशी महिलाओं से जुड़ा है।

इन महिलाओं का कहना है कि जून 2026 में जब वे लाहौर घूमने आई थीं, तब डार और उसके साथियों ने उन्हें अपहरण कर उनका गैंगरेप किया।

महिलाओं ने यह भी बताया कि उनसे जबरदस्ती 19,500 डॉलर (लगभग 16 लाख रुपये) ट्रांसफर करवाए गए थे। वे एक कार दुर्घटना के बाद किसी तरह भागने में कामयाब हो पाईं।

दिलचस्प बात यह है कि पहले पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में डार को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन, इस नए आरोप तय होने से पुरानी रिपोर्ट पर सवाल उठ गए हैं।