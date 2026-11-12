कजाकिस्तान में 2027 से QazETA शुरू, इसके बिना नहीं मिलेगा प्रवेश
कजाकिस्तान ने QazETA नाम का एक नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन शुरू किया है। यह उन यात्रियों के लिए है जो वीजा-मुक्त श्रेणी में आते हैं, इसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।
अगले साल 1 जुलाई 2027 से बिना वीजा के वहां जाने वाले यात्रियों को वहां पहुंचने से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
अभी, 30 जून 2027 तक यह वैकल्पिक है। इस दौरान वे इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।
अस्ताना में भारतीय दूतावास ने दी जरूरी सलाह
अस्ताना में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को कुछ जरूरी बातें याद दिलाई हैं। उन्होंने कहा है कि अपना पासपोर्ट कम से कम 6 महीने से अधिक समय के लिए वैध रखें और हमेशा उसकी मूल प्रति अपने साथ रखें।
अगर आप काम की तलाश में हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास सही वर्क वीजा हो। टूरिस्ट वीजा या वीजा-मुक्त एंट्री काम के लिए पर्याप्त नहीं होगी।
इसके अलावा, सोशल मीडिया पर बिना रजिस्टर किए एजेंटों के संदिग्ध नौकरी के ऑफर से बचें। इसके बजाय, यांडेक्स या इनड्राइव जैसे विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट ऐप का ही इस्तेमाल करें।
लंबे समय के लिए वहां रुकने वालों को दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मदद हो सके।