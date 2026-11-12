कजाकिस्तान में 2027 से QazETA शुरू, इसके बिना नहीं मिलेगा प्रवेश

अस्ताना में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को कुछ जरूरी बातें याद दिलाई हैं। उन्होंने कहा है कि अपना पासपोर्ट कम से कम 6 महीने से अधिक समय के लिए वैध रखें और हमेशा उसकी मूल प्रति अपने साथ रखें।

अगर आप काम की तलाश में हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास सही वर्क वीजा हो। टूरिस्ट वीजा या वीजा-मुक्त एंट्री काम के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर बिना रजिस्टर किए एजेंटों के संदिग्ध नौकरी के ऑफर से बचें। इसके बजाय, यांडेक्स या इनड्राइव जैसे विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट ऐप का ही इस्तेमाल करें।

लंबे समय के लिए वहां रुकने वालों को दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मदद हो सके।