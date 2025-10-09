जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार महिला आतंकियों की यूनिट बनाई, मसूद अजहर की बहन को दी जिम्मेदारी

भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' में करारी शिकस्त झेलने के बाद आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। जैश ने पहली बार महिला आतंकियों की एक अलग यूनिट बनाई है, जिसका नाम 'जमात-उल-मोमिनात' रखा गया है। जैश प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के नाम से जारी एक पत्र से ये जानकारी सामने आई है। इस यूनिट के संचालन का जिम्मा मसूद की बहन सादिया अजहर को दिया गया है।

रिपोर्ट आतंकियों की पत्नी और गरीब महिलाओं की कर रहा भर्ती रिपोर्ट के मुताबिक, इस यूनिट के लिए भर्ती प्रक्रिया 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के बहावलपुर में मरकज उस्मान-ओ-अली में शुरू हो चुकी है। इंडिया टुडे के मुताबिक, जैश इस यूनिट में अपने सदस्यों की पत्नियों और गरीब महिलाओं की भर्ती कर रहा है। ये महिलाएं बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा में जैश के मदरसों में पढ़ाई करती हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये पहली बार है, जब जैश ने महिलाओं की भर्ती शुरू की है।

बहन 'ऑपरेशन सिंदूर' में मारा गया था सादिया का पति सादिया का पति यूसुफ अजहर 7 मई को भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान मारा गया था। बहावलपुर में हमले में मसूद के परिवार के 10 और लोग भी मारे गए थे। मरने वालों में मसूद की बड़ी बहन और उसका पति, मसूद का भतीजा और उसकी पत्नी, मसूद की एक भतीजी और उसके 5 बच्चे शामिल थे। हमले के वक्त मसूद बहावलपुर में नहीं था, इस वजह से उसकी जान बच गई थी।