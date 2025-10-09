हंगरी के लेखक को मिला साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025

सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई को मिला

लेखन गजेंद्र 05:04 pm Oct 09, 202505:04 pm

क्या है खबर?

साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 का ऐलान हो गया है। यह पुरस्कार हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई को दिया गया है। उनको यह पुरस्कार उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए दिया जाएगा, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। उन्होंने कई प्रसिद्ध कृतियां लिखी हैं। इससे पहले साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को दिया गया था, जो पुरस्कार पाने वाली पहली दक्षिण कोरियाई महिला हैं।