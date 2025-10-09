सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई को मिला
साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 का ऐलान हो गया है। यह पुरस्कार हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई को दिया गया है। उनको यह पुरस्कार उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए दिया जाएगा, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। उन्होंने कई प्रसिद्ध कृतियां लिखी हैं। इससे पहले साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को दिया गया था, जो पुरस्कार पाने वाली पहली दक्षिण कोरियाई महिला हैं।
हंगरी के लेखक को मिला साहित्य का नोबेल
The 2025 #NobelPrize laureate in literature László Krasznahorkai also looks to the East in adopting a more contemplative, finely calibrated tone. The result is a string of works inspired by the deep-seated impressions left by his journeys to China and Japan.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025
