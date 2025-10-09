राजवीर जवंदा पंचतत्व में विलीन (तस्वीर: एक्स/@Himanshikhurana)

राजवीर जवंदा को अंतिम विदाई देने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, बेटे ने दी मुखाग्नि

लेखन ज्योति सिंह 04:35 pm Oct 09, 202504:35 pm

क्या है खबर?

पंजाब के गायक राजवीर जवंदा 9 अक्टूबर को पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव लुधियाना के पांव में किया गया। 35 वर्षीय गायक को उनके बेटे दिलावर ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। इस गमगीन माहौल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। जसबीर जस्सी, करमजीत अमोल, कुलविंदर बिल्ला समेत कई सितारे और प्रशंसक राजवीर को अंतिम विदाई देने पहुंचे। राजवीर का निधन 8 अक्टूबर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हुआ था।