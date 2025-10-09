LOADING...
राजवीर जवंदा को अंतिम विदाई देने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, बेटे ने दी मुखाग्नि
राजवीर जवंदा पंचतत्व में विलीन (तस्वीर: एक्स/@Himanshikhurana)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 09, 2025
04:35 pm
क्या है खबर?

पंजाब के गायक राजवीर जवंदा 9 अक्टूबर को पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव लुधियाना के पांव में किया गया। 35 वर्षीय गायक को उनके बेटे दिलावर ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। इस गमगीन माहौल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। जसबीर जस्सी, करमजीत अमोल, कुलविंदर बिल्ला समेत कई सितारे और प्रशंसक राजवीर को अंतिम विदाई देने पहुंचे। राजवीर का निधन 8 अक्टूबर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हुआ था।

हादसा

सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे राजवीर 

राजवीर 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सड़क हादसे का शिकार हुए थे। हादसे में उनके सिर और रीढ़ की हड्‌डी में चोट आई थी। पिछले 11 दिन से वह वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। 8 अक्टूबर को गायक जिंदगी से हार गए और इस दुनिया से चल बसे। उनके निधन की पुष्टि अभिनेत्री नीरू बाजवा ने एक पोस्ट के जरिए की थी। राजवीर के निधन से प्रशंसकों का दिल टूट गया है।

अनहोनी

पत्नी ने जाने से किया था मना

डेली पोस्ट पंजाब से बातचीत में राजवीर के करीबी दोस्त ने बताया कि गायक की पत्नी ने दुर्घटना से पहले आखिरी बार बातचीत की थी। उन्होंने राजवीर को मोटरसाइकिल चलाने से मना किया था। उन्हें अनहोनी का डर था लेकिन गायक ने पत्नी को जल्द वापस आने का दिलासा दिया था। परिवार ने कहा कि वही गायक से उनकी आखिरी बातचीत थी। राजवीर को 'जोर', 'सोहनी', 'रब्ब करके', 'तू दिसदा पैंदा' और 'जोगिया' जैसे लोकप्रिय गानों से पहचान मिली थी।