राजवीर जवंदा को अंतिम विदाई देने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, बेटे ने दी मुखाग्नि
क्या है खबर?
पंजाब के गायक राजवीर जवंदा 9 अक्टूबर को पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव लुधियाना के पांव में किया गया। 35 वर्षीय गायक को उनके बेटे दिलावर ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। इस गमगीन माहौल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। जसबीर जस्सी, करमजीत अमोल, कुलविंदर बिल्ला समेत कई सितारे और प्रशंसक राजवीर को अंतिम विदाई देने पहुंचे। राजवीर का निधन 8 अक्टूबर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हुआ था।
हादसा
सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे राजवीर
राजवीर 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सड़क हादसे का शिकार हुए थे। हादसे में उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। पिछले 11 दिन से वह वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। 8 अक्टूबर को गायक जिंदगी से हार गए और इस दुनिया से चल बसे। उनके निधन की पुष्टि अभिनेत्री नीरू बाजवा ने एक पोस्ट के जरिए की थी। राजवीर के निधन से प्रशंसकों का दिल टूट गया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए अंतिम दर्शन का पोस्ट
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਫ਼ਨਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ (ਜਗਰਾਓਂ) ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ… pic.twitter.com/SPR0FFjSCW— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 9, 2025
अनहोनी
पत्नी ने जाने से किया था मना
डेली पोस्ट पंजाब से बातचीत में राजवीर के करीबी दोस्त ने बताया कि गायक की पत्नी ने दुर्घटना से पहले आखिरी बार बातचीत की थी। उन्होंने राजवीर को मोटरसाइकिल चलाने से मना किया था। उन्हें अनहोनी का डर था लेकिन गायक ने पत्नी को जल्द वापस आने का दिलासा दिया था। परिवार ने कहा कि वही गायक से उनकी आखिरी बातचीत थी। राजवीर को 'जोर', 'सोहनी', 'रब्ब करके', 'तू दिसदा पैंदा' और 'जोगिया' जैसे लोकप्रिय गानों से पहचान मिली थी।