स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक वनडे रन वाली महिला बल्लेबाज बनी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने वनडे विश्व कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 23 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया। दरअसल, वह एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बनी। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेलिंडा क्लार्क का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

उपलब्धि मंधाना ने मेलिंडा क्लार्क का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्लार्क ने 1997 में 16 मैचों की 14 पारियों में 80.83 की औसत के साथ 970 रन बनाए थे। उन्होंने 3 शतक और 4 शतक लगाए थे। मंधाना ने इस साल 17 पारियों में 982 रन बनाए हैं। उन्होंने इस साल 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। बता दें कि क्लार्क और मंधाना के अलावा किसी अन्य महिला बल्लेबाज ने कैलेंडर वर्ष में 900 रन का आंकड़ा नहीं छूआ है।

करियर बेमिसाल रहा है मंधाना का वनडे करियर मंधाना ने 1111 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 48 की औसत के साथ 4,900 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उनके बल्ले से 13 शतक के अलावा 32 अर्धशतक भी निकले हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 136 रन है। वह भारतीय महिला खिलाड़ियों में वनडे प्रारूप में दूसरी सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज है। उनसे आगे इस मामले में सिर्फ मिताली राज (7,805) है।

शतक इस साल 4 शतक लगा चुकी हैं मंधाना मंधाना ने 2025 में अब तक 4 शतक लगा लिए हैं। उन्होंने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ 135 रन बनाए थे। मई 2025 में उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध 116 रन की पारी खेली थी। वहीं, पिछले महीने सितंबर में मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 वनडे मैचों में 117 और 125 रन की पारियां खेलीं थी। इस साल उनसे ज्यादा शतक सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स (5) ने लगाए हैं।