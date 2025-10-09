भारत बनाम वेस्टइंडीज: दूसरे टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े 

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में मेजबान टीम ने पहला अहमदाबाद टेस्ट पारी और 140 रन से जीता था और अब दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करना चाहेगी। रोस्टन चेज के नेतृत्व में मेहमान टीम प्रदर्शन में सुधार चाहेगी। इस मैच का प्रीव्यू और अन्य अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड अब तक 101 टेस्ट में आपस में भिड़ी हैं दोनों भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 24 मुकाबलों में जीत मिली है। वेस्टइंडीज ने 30 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 47 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। भारतीय सरजमीं पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 48 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 14 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 14 में उसे हार मिली है। 20 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।

भारत इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम भारत से पहले टेस्ट में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने शतक लगाए थे। एक बार फिर इन भारतीय बल्लेबाजों के पास रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। तेज गेंदबाजी का दारोमदार जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज के कंधो पर होगा। संभावित एकादश: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज ऐसी है वेस्टइंडीज की टीम वेस्टइंडीज को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी टैगनारिन चंद्रपॉल, और जॉन कैंपबेल के कंधो पर होगी। पहले टेस्ट में इस सलामी जोड़ी ने निराश किया था। प्रमुख तेज गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में जेडेन सील्स भारतीय बल्लेबाजों के सामने कड़ी चुनौती पेश करना चाहेंगे। संभावित एकादश: टैगनारिन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक एथानाजे, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खारी पियरे, जोहान लेने, और जेडेन सील्स।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें गिल इस साल टेस्ट में कमाल कर रहे हैं। उन्होंने 7 टेस्ट की 13 पारियों में 64.38 की औसत के साथ सर्वाधिक 837 रन बनाए हैं। उन्होंने इस बीच 4 शतक भी लगाए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज सिराज ने सीरीज के पहले टेस्ट में कुल 7 विकेट लिए थे। वह शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। सील्स ने इस साल अब तक 24.23 की औसत से 17 टेस्ट विकेट लिए हैं।

जानकारी कब और कहां देखें मैच? भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप के जरिए देखा जा सकता है।