'महारानी 4' की रिलीज तारीख से उठा पर्दा, जानिए कब लौट रहीं हुमा कुरैशी
क्या है खबर?
हुमा कुरैशी की वेब सीरीज 'महारानी 4' का इंतजार काफी समय से था। निर्माताओं ने टीजर जारी करते हुए इंतजार खत्म कर दिया है। साथ में रिलीज की तारीख का खुलासा भी किया है। सोनी लिव ने 'महारानी 4' का टीजर इंस्टाग्राम पर जारी करते हुए लिखा, 'शेरनी अपने घर की सुरक्षा करने आ गई है। महारानी अपनी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है।' 'महारानी 4' को 7 नवंबर से सोनी लिव पर रिलीज किया जाएगा।
कास्ट
'महारानी 4' के कलाकार और कहानी
'महारानी 4' में हुमा फिर निडर नेता के किरदार में लौटी हैं। विपिन शर्मा और श्वेता बसु प्रसाद भी सीरीज का हिस्सा हैं। विपिन को नेता के किरदार में दिखाया गया है। अमित सियाल, विनीत कुमार, शार्दुल भारद्वाज, कनी कुसरुति और प्रमोद पाठक भी अहम किरदार में हैं। कांगड़ा टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड निर्मित 'महारानी 4' का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है। इससे पहले 'महारानी' के 3 सीजन आ चुके हैं, जिन्हें दर्शकाें का भरपूर प्यार मिला था।