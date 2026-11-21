जले हुए कुल इलाके का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही पीटलैंड्स थे, लेकिन उनसे जो कार्बन निकली, वह कुल उत्सर्जन का लगभग 80 प्रतिशत थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीटलैंड्स में प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा कार्बन जमा होती है। जहां घास के मैदान कुछ ही मौसम में फिर से हरे-भरे हो सकते हैं और नए जंगल बनने में दशकों लग सकते हैं, वहीं पीटलैंड्स को पूरी तरह ठीक होने में सदियां लग जाती हैं, कभी-कभी तो 400 साल तक।

इन्हें फिर से पहले जैसा बनाना भी आसान नहीं है; आर्थिक दबाव और जमीन से जुड़े विवाद इसमें लगातार बाधा डालते रहते हैं।