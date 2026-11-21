इंडोनेशिया के पीटलैंड्स में विनाशकारी आग: वैज्ञानिक बोले- कार्बन को वापस पाने में लगेंगे 350 साल
इंडोनेशिया के जंगल में 2026 में लगी आग से वहां के पीटलैंड्स को भारी नुकसान हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इनकी बहाली के काम में लगातार रुकावटें आती रहीं, तो पीटलैंड्स से जो 90 प्रतिशत कार्बन कम हो गई है, उसे फिर से हासिल करने में करीब 350 साल लग सकते हैं।
सितंबर तक लगभग 19 लाख हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गई थी, जिससे करीब 10 करोड़ टन कार्बन निकली। इतनी कार्बन वैश्विक उत्सर्जन पर एक बड़ा असर डाल सकती है।
20 प्रतिशत तक जले पीटलैंड्स
जले हुए कुल इलाके का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही पीटलैंड्स थे, लेकिन उनसे जो कार्बन निकली, वह कुल उत्सर्जन का लगभग 80 प्रतिशत थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीटलैंड्स में प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा कार्बन जमा होती है। जहां घास के मैदान कुछ ही मौसम में फिर से हरे-भरे हो सकते हैं और नए जंगल बनने में दशकों लग सकते हैं, वहीं पीटलैंड्स को पूरी तरह ठीक होने में सदियां लग जाती हैं, कभी-कभी तो 400 साल तक।
इन्हें फिर से पहले जैसा बनाना भी आसान नहीं है; आर्थिक दबाव और जमीन से जुड़े विवाद इसमें लगातार बाधा डालते रहते हैं।