राहुल ने कहा कि भारत ने पारंपरिक रूप से अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के लिए एक स्वतंत्र नजरिया बनाए रखा है, जिसमें रणनीतिक साझेदारी को वैश्विक विकास की समझ के साथ जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा, "भारत को हमेशा भू-राजनीति की बहुत अच्छी समझ रही है। हमारी साझेदारी थी, रिश्ते थे, अपनी सोच थी। लेकिन सच कहूं तो भारत अब एक साइड प्लेयर बन गया है, जबकि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के साथ बातचीत करने में व्यस्त है।"