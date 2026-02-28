इजरायल-अमेरिका का ईरान पर हमला, ईरान ने भी उठाया जवाबी कदम; अब तक क्या-क्या हुआ?
क्या है खबर?
मध्य-पूर्व में महीनों से पनप रहे तनाव ने आज युद्ध की शक्ल ले ली है। अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया है। राजधानी तेहरान समेत ईरान के कुछ और शहरों में हवाई हमले हुए हैं। जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने इस अभियान को ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' और इजरायल ने 'रोअरिंग लायन' नाम दिया है। आइए बड़े घटनाक्रम जानते हैं।
हमले
ईरान में कहां-कहां हुए हमले?
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, राजधानी तेहरान के अलावा करमानशाह, लोरेस्टन, तबरीज, इस्फहान और करज शहरों भी धमाके हुए। तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के कार्यालय के पास भी धमाका हुआ। रॉयटर्स ने बताया कि खामेनेई तेहरान में नहीं हैं और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। ईरान की तस्नीम एजेंसी ने बताया कि तेहरान के उत्तरी सैय्यद खानदान इलाके में भी धमाके हुए हैं। पश्चिमी इलम प्रांत में भी बमबारी की खबर है।
नेतृत्व
खामेनेई-पेजेश्कियान को निशाना बनाकर किए गए हमले
एक इजरायली अधिकारी का कहना है कि हमलों में खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को निशाना बनाया गया था। अधिकारी का कहना है कि हमलों के नतीजे अभी साफ़ नहीं हैं। वहीं, ईरान की तस्नीम एजेंसी ने बताया था कि पेजेश्किया पूरी तरह ठीक हैं। इजरायल के चैनल 12 ने कहा कि इजरायल का अंदाजा है कि हमलों ने ईरानी नेतृत्व को खत्म करने के मकसद में 'बहुत बड़ी कामयाबी' हासिल की है।
पलटवार
ईरान ने मध्य-पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डों को बनाया निशाना
ईरान ने पलटवार करते हुए मध्य-पूर्व में स्थित कई अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए। ईरान ने कतर में अल-उदीद एयर बेस, कुवैत में अल-सलेम एयर बेस, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अल-धफरा एयर बेस और बहरीन में 5 अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागीं। अबू धाबी में एक शख्स के मारे जाने की खबर है। वहीं, कतर ने कहा कि उसने ईरान द्वारा दागी गईं सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है।
ट्विटर पोस्ट
कतर में मिसाइल का मलबा गिरने से दहशत
From Qatar pic.twitter.com/J59oa3VELj— Sleepless in Lahore (@mahobili) February 28, 2026
मौतें
ईरान में 40 छात्राओं की मौत, लोगों से तेहरान छोड़ने की अपील
ईरान ने कहा कि देश के दक्षिण में अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में एक स्कूल की 40 छात्राओं की मौत हो गई है। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि यह स्ट्राइक होर्मोजगान प्रांत के मिनाब में हुई। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मौजूदा हालात को देखते हुए तेहरान के लोगों को राजधानी छोड़ने की सलाह दी है। इजरायल का मानना है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर की हमले में मौत हो गई है।
नेतन्याहू का बयान
नेतन्याहू बोले- अस्तित्व के खतरे को दूर करने के लिए किया अभियान
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज में कहा, "यह ऑपरेशन इस्लामिक रिपब्लिक से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को दूर करने और ईरानियों के लिए अपनी किस्मत बदलने के हालात बनाने के लिए शुरू किया गया। मैं अपने महान दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं। 47 सालों से अयातुल्ला शासन इजरायल ने हमारा खून बहाया है, कई अमेरिकियों की हत्या की है और अपने ही लोगों का कत्लेआम किया है।"
ट्रंप का बयान
ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के दिए संकेत
ट्रंप ने कहा, "ईरान के महान लोगों से मैं कहता हूं कि आजादी का समय आ गया है। जब हम खत्म कर लें, तो सरकार पर कब्जा कर लें। यह पीढ़ियों के लिए आपका एकमात्र मौका होगा। कई सालों से आपने अमेरिका से मदद मांगी है, लेकिन नहीं मिली। अमेरिका बहुत ताकत के साथ आपका साथ दे रहा है। अब अपनी किस्मत पर काबू करने और उस खुशहाल-शानदार भविष्य को पाने का समय है, जो आपकी पहुंच में है।"