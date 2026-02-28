इजरायल-अमेरिका का ईरान पर हमला, ईरान ने भी उठाया जवाबी कदम; अब तक क्या-क्या हुआ?

मध्य-पूर्व में महीनों से पनप रहे तनाव ने आज युद्ध की शक्ल ले ली है। अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया है। राजधानी तेहरान समेत ईरान के कुछ और शहरों में हवाई हमले हुए हैं। जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने इस अभियान को ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' और इजरायल ने 'रोअरिंग लायन' नाम दिया है। आइए बड़े घटनाक्रम जानते हैं।

हमले ईरान में कहां-कहां हुए हमले? स्थानीय मीडिया के मुताबिक, राजधानी तेहरान के अलावा करमानशाह, लोरेस्टन, तबरीज, इस्फहान और करज शहरों भी धमाके हुए। तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के कार्यालय के पास भी धमाका हुआ। रॉयटर्स ने बताया कि खामेनेई तेहरान में नहीं हैं और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। ईरान की तस्नीम एजेंसी ने बताया कि तेहरान के उत्तरी सैय्यद खानदान इलाके में भी धमाके हुए हैं। पश्चिमी इलम प्रांत में भी बमबारी की खबर है।

नेतृत्व खामेनेई-पेजेश्कियान को निशाना बनाकर किए गए हमले एक इजरायली अधिकारी का कहना है कि हमलों में खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को निशाना बनाया गया था। अधिकारी का कहना है कि हमलों के नतीजे अभी साफ़ नहीं हैं। वहीं, ईरान की तस्नीम एजेंसी ने बताया था कि पेजेश्किया पूरी तरह ठीक हैं। इजरायल के चैनल 12 ने कहा कि इजरायल का अंदाजा है कि हमलों ने ईरानी नेतृत्व को खत्म करने के मकसद में 'बहुत बड़ी कामयाबी' हासिल की है।

ट्विटर पोस्ट कतर में मिसाइल का मलबा गिरने से दहशत From Qatar pic.twitter.com/J59oa3VELj — Sleepless in Lahore (@mahobili) February 28, 2026

मौतें ईरान में 40 छात्राओं की मौत, लोगों से तेहरान छोड़ने की अपील ईरान ने कहा कि देश के दक्षिण में अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में एक स्कूल की 40 छात्राओं की मौत हो गई है। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि यह स्ट्राइक होर्मोजगान प्रांत के मिनाब में हुई। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मौजूदा हालात को देखते हुए तेहरान के लोगों को राजधानी छोड़ने की सलाह दी है। इजरायल का मानना है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर की हमले में मौत हो गई है।