इजरायल: जेरूसलम में आतंकवादी हमला, गोलीबारी में 5 की मौत; 2 हमलावर भी ढेर
क्या है खबर?
इजरायल की राजधानी जेरूसलम में सोमवार को हथियारबंद आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। गोलीबारी राजधानी के बाहरी रामोट जंक्शन में एक भीड़भाड़ वाले बस स्टॉप के पास की गई है। घटना में 22 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमलावरों को भी मौके पर ढेर कर दिया गया है। उनकी पहचान 20 वर्षीय युवकों के रूप में हुई है। वे रामल्लाह, अल-कुबेबा और कताना के बाहरी इलाकों के रहने वाले थे।
गोलीबारी
बस से गोलीबारी कर रहे थे आतंकी
जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक, आतंकवादी शहर में चलने वाली लाइन 62 बस में सवार हो गए और यात्रियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। तभी बस में मौजूद एक सैनिक और एक अन्य व्यक्ति ने अपनी बंदूकों से दोनों आतंकवादियों को मौके पर ढेर कर दिया। जेरूसलम के सभी निकासी और प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के बाद सुरक्षा प्रतिष्ठान के प्रमुखों के साथ स्थिति का आकलन किया है।
जिम्मेदारी
हमास ने की हमले की सराहना
द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, हमास ने आतंकवादी हमले की प्रशंसा की है और इसे वीरतापूर्ण अभियान बताया है। समूह ने कहा, "हम पुष्टि करते हैं कि यह कार्रवाई कब्जे वाले देश के अपराधों और हमारे लोगों के खिलाफ छेड़े गए विनाश के युद्ध का स्वाभाविक जवाब है।" हालांकि, हमास ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पश्चिमी तट फिलिस्तीन सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है और रामल्लाह को घेर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यरुशलम में आतंकवादी हमला
At least 15 people were injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 2 terrorists were neutralized. pic.twitter.com/1u0vmWt132— Amit Segal (@AmitSegal) September 8, 2025