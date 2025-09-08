इजरायल के जेरूसलम में आतंकवादी हमला (तस्वीर: एक्स/@M_shebrawy3)

इजरायल: जेरूसलम में आतंकवादी हमला, गोलीबारी में 5 की मौत; 2 हमलावर भी ढेर

लेखन गजेंद्र 02:59 pm Sep 08, 202502:59 pm

क्या है खबर?

इजरायल की राजधानी जेरूसलम में सोमवार को हथियारबंद आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। गोलीबारी राजधानी के बाहरी रामोट जंक्शन में एक भीड़भाड़ वाले बस स्टॉप के पास की गई है। घटना में 22 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमलावरों को भी मौके पर ढेर कर दिया गया है। उनकी पहचान 20 वर्षीय युवकों के रूप में हुई है। वे रामल्लाह, अल-कुबेबा और कताना के बाहरी इलाकों के रहने वाले थे।