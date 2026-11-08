गोदी आइजनकोट बन सकते हैं इजरायल के अगले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आइजनकोट ने कहा, 'एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का समय आ गया है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि हम इसके काबिल हैं।'

इससे पहले उन्होंने कहा, 'हमारा कर्तव्य है कि जल्द से जल्द एक स्थिर और जिम्मेदार नेतृत्व लाएं, ताकि फिर से चुनाव न हों और नेतन्याहू प्रधानमंत्री कार्यालय में पकड़ और मजबूत न कर लें। यह पकड़ खतरनाक है और हमने इसके भारी और नाटकीय परिणाम देखे हैं।'