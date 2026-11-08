गोदी आइजनकोट बन सकते हैं इजरायल के अगले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया
क्या है खबर?
इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू के पास फिर से सत्ता में आने का मौका निकलता दिख रहा है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति ने शनिवार रात को याशर पार्टी के नेता आइजनकोट को सरकार बनाने का काम देने के अपने इरादे के बारे में बताया है। आइजनकोट को 6 हफ्ते में बहुमत साबित करना होगा।
बयान
आइजनकोट बोले- काबिलियत साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा
राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आइजनकोट ने कहा, 'एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का समय आ गया है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि हम इसके काबिल हैं।'
इससे पहले उन्होंने कहा, 'हमारा कर्तव्य है कि जल्द से जल्द एक स्थिर और जिम्मेदार नेतृत्व लाएं, ताकि फिर से चुनाव न हों और नेतन्याहू प्रधानमंत्री कार्यालय में पकड़ और मजबूत न कर लें। यह पकड़ खतरनाक है और हमने इसके भारी और नाटकीय परिणाम देखे हैं।'
परिचय
कौन हैं गादी आइजनकोट?
19 मई, 1960 को जन्मे आइनजकोट 2015 से 2019 तक इजरायल के सेना प्रमुख रहे हैं। उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की है।
2022 में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और यूनिटी पार्टी के टिकट पर संसद पहुंचे। वे 2023 से 2024 तक इजरायल की यूनिटी सरकार में मंत्री भी रहे हैं।
2026 के इजरायली चुनावों में उन्होंने नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में याशर पार्टी का नेतृत्व किया
वादे
आइजनकोट ने बताया किन सिद्धांतों पर बनेगी नई सरकार
आइजनकोट ने नई सरकार के 4 सिद्धांत भी बताए हैं।
1. इजरायल को एक यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में मान्यता देना।
2. स्वतंत्रता घोषणापत्र के मूल्यों को स्वीकार करना।
3. सभी के लिए अनिवार्य सेवा—चाहे वह सैन्य हो, राष्ट्रीय हो या नागरिक सेवा, ताकि IDF को मजबूत किया जा सके और उसमें लोगों की संख्या बढ़ाई जा सके।
4. हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना और उसकी सैन्य-राजनीतिक शक्ति को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध होना।
चुनाव
चुनावी नतीजों में किसी को नहीं मिला बहुमत
27 अक्टूबर को इजरायल के राष्ट्रपति चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि, उनके गठबंधन को कुल 53 सीटें ही मिलीं, जबकि बहुमत के लिए 61 सीटें चाहिए।
वहीं, आइजनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। चुनावों में अरब पार्टियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और 19 सीटें जीतीं।
फिलहाल आइजनकोट ने 67 सांसदों के समर्थन का दावा किया है।