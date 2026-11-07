आलिया-रणबीर ने मनाया बेटी राहा का चौथा जन्मदिन, प्यारी तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

जन्मदिन के लिए गुब्बारों और रंग-बिरंगी झंडियों से सजावट की गई और नीले रंग की कैंपर वैन इस सजावट का मुख्य आकर्षण थी।

तस्वीरें साझा करते हुए आलिया ने कैप्शन में लिखा, 'वो 4 साल की हो गई है। हमारी छोटी-सी यूनिकॉर्न। बहुत खुशनसीब और पूरी तरह से दीवाने। हमेशा-हमेशा के लिए।'

पार्टी के लिए राहा ने सुंदर-सी फ्रॉक पहनी थी और वो मस्ती करती नजर आई। राहा के 'ब्लूई' थीम वाले केक ने भी प्रशंसकों का ध्यान खींचा।