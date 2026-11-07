रक्षा मंत्री ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली, कहा- आपका समर्पण हमारी सबसे बड़ी ताकत
क्या है खबर?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने बागडोगरा एयरफील्ड में भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जवानों की हिम्मत, अनुशासन और लगन की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा से निपटने में उनके योगदान ने उन्हें देश के लिए गर्व का विषय बना दिया है। उन्होंने कहा कि एयर वॉरियर्स की बहादुरी और समर्पण को न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिली है।
बयान
सिंह ने कहा- हमारी सेनाएं अनुशासन के लिए जानी जाती हैं
राजनाथ ने कहा, "चाहे मुश्किल हालात में देश की रक्षा करनी हो या अलग-अलग आपदाओं के दौरान अपनी भूमिका निभानी हो, हमारे एयर वॉरियर्स हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका समर्पण हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, अगर हमारे सैनिकों में अनुशासन और हिम्मत की कमी है, तो सब बेकार है। हमारी सेनाएं अपने अनुशासन के लिए जानी जाती हैं। अनुशासन ही एक आम सैनिक को एक खास योद्धा बनाता है।"
तकनीक
हमें बलों को तकनीक-आधारित बनाना होगा- रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री ने ड्रोन और साइबर सुरक्षा क्षमताओं सहित उभरती तकनीकों से सशस्त्र बलों को लैस करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा, "कर्मी ड्रोन चलाना सीख रहे हैं, साइबर सुरक्षा को समझ रहे हैं और युद्ध के नए तरीकों को अपना रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें अपने सशस्त्र बलों को प्रौद्योगिकी-आधारित बनाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेंगे।"
अग्निपथ
सिंह ने अग्निपथ योजना में बदलाव को बताया तोहफा
रक्षा मंत्री ने अग्निवीरों के लिए 2 साल की अतिरिक्त सेवा की घोषणा का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा, "अग्निपथ योजना के तहत शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी इच्छा के आधार पर 2 साल का एक और कार्यकाल देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इससे उन्हें देश की सेवा करने का एक और मौका मिलेगा। मेरा मानना है कि यह हमारे अग्निवीरों के लिए दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा है।"