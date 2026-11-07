रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवाली के मौके पर सैनिकों से मुलाकात की

रक्षा मंत्री ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली, कहा- आपका समर्पण हमारी सबसे बड़ी ताकत

लेखन आबिद खान 01:24 pm Nov 07, 202601:24 pm

क्या है खबर?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने बागडोगरा एयरफील्ड में भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जवानों की हिम्मत, अनुशासन और लगन की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा से निपटने में उनके योगदान ने उन्हें देश के लिए गर्व का विषय बना दिया है। उन्होंने कहा कि एयर वॉरियर्स की बहादुरी और समर्पण को न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिली है।