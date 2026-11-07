अमेजन ने 'अलेक्सा फॉर शॉपिंग' के लिए एक टेक्स्ट आधारित फीचर पेश किया है

अमेजन ने एलेक्सा पर पेश की टेक्स्ट आधारित शॉपिंग सुविधा, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

अमेजन ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित शॉपिंग असिस्टेंट 'अलेक्सा फॉर शॉपिंग' के लिए एक टेक्स्ट आधारित शॉपिंग अनुभव पेश किया है। इस नए फीचर की मदद से ग्राहक केवल वॉयस कमांड पर निर्भर रहने के बजाय टेक्स्ट मैसेज के जरिए अलेक्सा से बातचीत कर सकेंगे। यूजर्स उत्पादों के बारे में जानकारी खोज सकेंगे, कीमतों की तुलना कर सकेंगे, सौदों पर नजर रख सकेंगे और AI असिस्टेंट से अपनी ओर से खरीदारी पूरी करने के लिए कह सकेंगे।