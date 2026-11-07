IPL 2027 के ट्रेड में यशस्वी जायसवाल पर दांव लगा सकती हैं 3 प्रमुख टीमें

IPL 2027 ट्रेड: यशस्वी जायसवाल पर दांव लगा सकती है ये 3 प्रमुख टीम

लेखन भारत शर्मा 01:17 pm Nov 07, 202601:17 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की नीलामी के लिए टीमों के लिए अपनी रिटेंशन और रिलीज सूची को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 17 नवंबर है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) के अपने स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल के साथ ट्रेड डील पर बातचीत करने की खबरें आई हैं। इसी सिलसिले में हम उन 3 टीमों पर नजर डालते हैं जो ट्रेड विंडो में बाएं हाथ के इस खिलाड़ी पर दांव लगा सकती हैं।