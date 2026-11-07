IPL 2027 ट्रेड: यशस्वी जायसवाल पर दांव लगा सकती है ये 3 प्रमुख टीम
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की नीलामी के लिए टीमों के लिए अपनी रिटेंशन और रिलीज सूची को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 17 नवंबर है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) के अपने स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल के साथ ट्रेड डील पर बातचीत करने की खबरें आई हैं। इसी सिलसिले में हम उन 3 टीमों पर नजर डालते हैं जो ट्रेड विंडो में बाएं हाथ के इस खिलाड़ी पर दांव लगा सकती हैं।
#1
MI के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं जायसवाल
रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस (MI) ने पहले RR के साथ जायसवाल और हार्दिक पांड्या को लेकर एक हाई-प्रोफाइल प्लेयर स्वैप पर बात की थी, हालांकि तब से सीधी बातचीत रुक गई है।
क्रिकबज के अनुसार ऐसे ट्रेड की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
जायसवाल के आने से MI को रोहित शर्मा के लिए एक भारतीय ओपनिंग पार्टनर मिल जाएगा। इसी तरह रोहित को फिर से MI कप्तानी के उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा सकता है।
#2
जायसवाल के आने से KKR को मिलेगी मजबूती
अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) एक नए कप्तान और एक शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की तलाश में है।
जायसवाल दोनों भूमिका निभाने में पूरी तरह से काबिल हैं। वह फिन एलन के साथ मिलकर एक खतरनाक ओपनिंग जोड़ी बना सकते हैं।
KKR के कैमरून ग्रीन (25.20 करोड़) और मथीशा पथिराना (18 करोड़) को रिलीज़ करने की संभावना है, इसलिए उनके पास जायसवाल को लेने के लिए काफी पैसे हो सकते हैं।
#3
क्या LSG होगा जायसवाल का नया घर?
ऋषभ पंत के ट्रेड आउट होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) भी नए कप्तान की तलाश में है।
हालांकि, उनके पास इस भूमिका के लिए एडेन मार्करम और मिशेल मार्श जैसे मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन मालिक और टीम प्रबंधन इस कार्य के लिए किसी भारतीय को पसंद कर सकते हैं।
जायसवाल के आने से टीम में अच्छे भारतीय बल्लेबाज की कमी भी पूरी हो जाएगी और भारतीय कप्तान भी मिल जाएगा।