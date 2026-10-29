अल्पमत सरकार या गठबंधन? इजरायल में नेतन्याहू और आइजनकोट के पास क्या-क्या हैं विकल्प?

नेतन्याहू विपक्षी गठबंधन में शामिल किसी पार्टी या कुछ सांसदों को साथ ला सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार में शामिल होने या कुछ मांगें मानने का लालच दिया जा सकता है।

हालांकि, ये आसान नहीं है, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू को सत्ता से हटाने का लक्ष्य रखा था।

उनके पास दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का भी विकल्प है। इसमें मौजूदा दक्षिणपंथी और धार्मिक सहयोगियों के साथ कुछ विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं।