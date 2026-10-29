इजरायल में नेतन्याहू गुट को 53 और आइजेनकोट को 48 सीटें मिलती दिख रही

इजरायल में 90 प्रतिशत मतगणना पूरी, नेतन्याहू गुट 53 और आइजेनकोट गुट 48 सीटों पर आगे

लेखन गजेंद्र 11:22 am Oct 29, 202611:22 am

क्या है खबर?

इजरायल में हुए संसदीय चुनाव की मतगणना चल रही है और अभी तक 90 प्रतिशत वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, बुधवार रात तक 89.8 प्रतिशत वोटों की गिनती के साथ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गुट 53 सीटों पर आगे चल रहा है। नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी याशर पार्टी के प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाला गुट 48 सीटों पर आगे हैं। हालांकि, दोनों अभी बहुमत की 61 सीटों से दूर हैं।