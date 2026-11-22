इससे पहले भी नेतन्याहू ने आइजेनकोट से राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था।

आइजेनकोट ने कहा था, "नेतन्याहू बातचीत का आह्वान कर रहे हैं जबकि बातचीत पहले से ही चल रही है। वह एकता चाहने का दावा करते हैं लेकिन फूट डालते हैं और तनाव को इस तरह भड़काते हैं जैसे कल का कोई अस्तित्व ही न हो। ये चालाकियां मुझ पर काम नहीं करतीं।"