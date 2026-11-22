अखिलेश यादव ने कहा कि केवल जीतने की क्षमता के आधार पर ही सीट बंटवारा होगा (फाइल तस्वीर)

कांग्रेस संग सीट बंटवारे पर अखिलेश बोले- जीतने की क्षमता के आधार पर ही होगा फैसला

लेखन आबिद खान 11:27 am Nov 22, 202611:27 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) में सीट बंटवारे पर जल्द ही औपचारिक चर्चा शुरू होगी। इससे पहले दोनों पार्टियों में सीटों का चयन किस आधार पर होगा, इस पर मंथन चल रहा है। SP का साफ कहना है कि सीट बंटवारा केवल जीतने की क्षमता के आधार पर ही किया जाएगा। SP प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते दिन एक कार्यक्रम में इस बात को दोहराया है।