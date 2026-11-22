वेलिंगटन टेस्ट: शुभमन गिल की बल्लेबाजी के मुरीद हुए सुनील गावस्कर, दिया अहम बयान
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल महज 2 रनों से अपने शतक से चूक गए। हालांकि, 98 रनों की उनकी शानदार पारी ने दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर का दिल जीत लिया है। खेल समाप्त होने के बाद गावस्कर ने गिल की बल्लेबाजी तकनीक और आत्मविश्वास की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें अडिग और अभेद्य करार दिया है।
बयान
गावस्कर ने क्या दिया बयान?
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच के बाद चर्चा में गावस्कर ने गिल के क्रीज पर बिताए समय और उनकी मानसिकता की सराहना की।
उन्होंने कहा, "वे (शुभमन गिल) पूरी तरह भरोसेमंद हैं और जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो बेहद आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं लगती कि वे वहां टिकना नहीं चाहते। वे क्रीज पर डटे रहना चाहते हैं क्योंकि वे रन बनाना चाहते हैं। पहली ही गेंद से वे अडिग और अभेद्य नजर आए।"
तारीफ
साइमन डूल ने भी की गिल की तारीफ
न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज साइमन डूल ने कहा, "टेस्ट में शतक बेहद मायने रखते हैं, लेकिन जब आप कप्तान होते हैं, तो सबसे बड़ी बात जीत होती है। अगर भारत यह टेस्ट मैच जीत जाता है, तो एक कप्तान के तौर पर शतक न बना पाने का मलाल उन्हें बहुत कम होगा। वे कप्तान के रूप में अपनी जिम्मेदारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। हां, वे नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने के बदलाव का भी लुत्फ उठा रहे हैं।"
बल्लेबाजी
शानदार रही गिल की पारी
न्यूजीलैंड के 368 रन के जवाब में भारत ने जब 295 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब गिल क्रीज पर आए।
बेसिन रिजर्व स्टेडियम में उन्होंने बल्लेबाजी के लिए बेहतर नजर आ रही पिच का भरपूर फायदा उठाया और मौके मिलने पर आकर्षक शॉट लगाए।
उन्होंने शतकवीर केएल राहुल (136) के साथ मिलकर 91 रन की साझेदारी की।
उन्होंने पंत (55*) के साथ 100 रन भी जोड़े। भारतीय कप्तान 146 गेंदों में 98 रन बनाकर आउट हुए।