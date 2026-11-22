सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच के बाद चर्चा में गावस्कर ने गिल के क्रीज पर बिताए समय और उनकी मानसिकता की सराहना की।

उन्होंने कहा, "वे (शुभमन गिल) पूरी तरह भरोसेमंद हैं और जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो बेहद आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं लगती कि वे वहां टिकना नहीं चाहते। वे क्रीज पर डटे रहना चाहते हैं क्योंकि वे रन बनाना चाहते हैं। पहली ही गेंद से वे अडिग और अभेद्य नजर आए।"