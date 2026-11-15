गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू के साथ एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है

इजरायल: आइजनकोट ने नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकराया, बोले- वे चालबाजी कर रहे

लेखन आबिद खान 12:12 pm Nov 15, 202612:12 pm

क्या है खबर?

इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गादी आइजेनकोट से राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए सभी बड़ी पार्टियों को साथ आना चाहिए। हालांकि, आइजेनकोट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा, "नेतन्याहू जानते हैं कि वे चुनाव हार चुके हैं। वे ऐसे समय बातचीत की अपील कर रहे हैं, जब बातचीत पहले से चल रही है। उनकी ये चालें काम नहीं करेंगी।