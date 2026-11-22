भारत के नाम रहा चौथा दिन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वेलिंगटन टेस्ट: भारत ने मैच में बनाई अपनी मजबूत पकड़, रोचक रहा चौथा दिन

लेखन अंकित पसबोला 11:04 am Nov 22, 202611:04 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में चौथा दिन भारतीय क्रिकेट टीम के नाम रहा। भारत ने अपनी पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित की और 352 रन की बढ़त बनाई। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 119/2 का स्कोर बनाया। स्टंप्स की घोषणा तक क्रीज पर फिलहाल डेवोन कॉनवे (59) और रचिन रविंद्र (27) बने हुए हैं। मेजबान टीम 233 रन से पिछड़ रही है। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।