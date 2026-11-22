कोल्डप्ले गाए तो ठीक, मैं गाऊं तो पाबंदी क्यों? भड़के दिलजीत

दिलजीत दोहरे मापदंड पर भड़के- कोल्डप्ले शराब-नशे पर गाए तो ठीक, मैं गाऊं तो पाबंदी क्यों?

लेखन नेहा शर्मा 11:18 am Nov 22, 202611:18 am

क्या है खबर?

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ ने शराब और नशे से जुड़े गानों पर लगने वाली पाबंदियों पर तीखा तंज कसा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोल्डप्ले जैसे विदेशी कलाकार बिना किसी विवाद के ऐसे गाने गाते हैं, तो सिर्फ उन्हें ही आपत्तियों का सामना क्यों करना पड़ता है। उन्होंने दोहरे मापदंड पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कोल्डप्ले जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के ऐसे ही गानों पर कोई बवाल क्यों नहीं होता?