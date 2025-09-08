इजरायली रक्षा मंत्री की हमास को बड़ी चेतावनी, कहा- शक्तिशाली तूफान गाजा के आसमान से टकराएगा

चेतावनी

गाजा तबाह हो जाएगा- काट्ज

काट्ज ने आगे लिखा, 'बंधकों को रिहा करो और अपने हथियार डाल दो, वरना गाजा तबाह हो जाएगा और तुम भी मिट जाओगे। इजरायली रक्षा बल (IDF) योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है और गाजा को निर्णायक रूप से हराने के लिए युद्धाभ्यास का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है।' यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब इजरायल ने उत्तरी पट्टी में गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए एक बड़े हमले की तैयारी की है।