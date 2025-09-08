इजरायली रक्षा मंत्री की हमास को बड़ी चेतावनी, कहा- शक्तिशाली तूफान गाजा के आसमान से टकराएगा
क्या है खबर?
इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजरायली बंधकों को जल्द ही रिहा नहीं किया गया तो गाजा पर घातक हमला हो सकता है। काट्ज ने एक्स पर लिखा, 'आज, एक शक्तिशाली तूफान गाजा शहर के आसमान से टकराएगा और आतंक के टावरों की छतें हिल जाएंगी। यह गाजा और विदेशों के आलीशान होटलों में हमास के हत्यारों और बलात्कारियों के लिए एक अंतिम चेतावनी है।'
चेतावनी
गाजा तबाह हो जाएगा- काट्ज
काट्ज ने आगे लिखा, 'बंधकों को रिहा करो और अपने हथियार डाल दो, वरना गाजा तबाह हो जाएगा और तुम भी मिट जाओगे। इजरायली रक्षा बल (IDF) योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है और गाजा को निर्णायक रूप से हराने के लिए युद्धाभ्यास का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है।' यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब इजरायल ने उत्तरी पट्टी में गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए एक बड़े हमले की तैयारी की है।
कब्जा
गाजा शहर के 40 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण
कुछ दिन पहले इजरायली सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने बताया था कि सेना ने जीतून और शेख राडवान समेत गाजा शहर के 40 प्रतिशत शहर पर नियंत्रण कर लिया है। गाजा शहर पर इजरायली सेना हमलों को बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। यहां लगभग 10 लाख निवासी शरण लिए हुए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दिन पहले कहा था कि अब तक 1 लाख से अधिक लोग वहां से निकल चुके हैं।