अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ने के आसार दिख रहे हैं

ट्रंप जल्दी व्हाइट हाउस लौटे, बमवर्षक विमान ने भरी उड़ान; क्या मध्य-पूर्व में बढ़ने वाला है संघर्ष?

लेखन आबिद खान 05:56 pm Sep 20, 202605:56 pm

क्या है खबर?

इस सप्ताहांत कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं, जो मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी छुट्टियां बीच में ही छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। वहीं, ईरान ने अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखकर किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया है। इस बीच, हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आइए तनाव बढ़ने के संकेत देने वाले घटनाक्रमों को जानते हैं।