1.19 लाख से ज्यादा फर्जी ऑनलाइन दुकानों से हो रही धोखाधड़ी, जानिए खुद को कैसे बचाएं

डॉपेलकार्ट क्लस्टर में कई चेकआउट पेजों की टेस्टिंग के दौरान टीम को ऐसा कोड मिला, जो पेमेंट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, कार्डहोल्डर का नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और फिजिकल एड्रेस जैसी संवेदनशील कार्ड और यूजर जानकारी इकट्ठा करता था।

रिपोर्ट के अनुसार, इन नकली साइट्स पर आने वाले लोगों को असली ब्रांड के प्रोडक्ट के नाम, उनके बारे में पूरी जानकारी और असली मटीरियल दिखाई देता है।

इस कारण असली-नकली में फर्क करना मुश्किल होता है।