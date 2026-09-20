उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल (तस्वीर: फाइल)

कोरियाई प्रायद्वीप में फिर बढ़ा तनाव: उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल

लेखन भारत शर्मा 04:05 pm Sep 20, 202604:05 pm

क्या है खबर?

कोरियाई प्रायद्वीप में एक बार फिर सैन्य तनाव गहरा गया है। उत्तर कोरिया ने रविवार को पूर्वी सागर (जापान सागर) की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागकर नया सैन्य परीक्षण किया है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस प्रक्षेपण की पुष्टि करते हुए इसे संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल बताया है, जबकि दक्षिण कोरियाई सेना ने इसे पूर्वी सागर में दागे गए एक अज्ञात प्रक्षेपास्त्र के रूप में रिपोर्ट किया है। इसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।