कोरियाई प्रायद्वीप में फिर बढ़ा तनाव: उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल
क्या है खबर?
कोरियाई प्रायद्वीप में एक बार फिर सैन्य तनाव गहरा गया है। उत्तर कोरिया ने रविवार को पूर्वी सागर (जापान सागर) की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागकर नया सैन्य परीक्षण किया है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस प्रक्षेपण की पुष्टि करते हुए इसे संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल बताया है, जबकि दक्षिण कोरियाई सेना ने इसे पूर्वी सागर में दागे गए एक अज्ञात प्रक्षेपास्त्र के रूप में रिपोर्ट किया है। इसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।
कदम
UN के परमाणु प्रस्ताव को खारिज करने के बाद उठाया कदम
उत्तर कोरिया का यह आक्रामक कदम इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र (UN) की अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा पारित उस प्रस्ताव को खारिज करने के बाद आया है, जो प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ लाया गया था।
इस मिसाइल परीक्षण से पहले उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कड़े शब्दों में कहा था कि IAEA के इस प्रस्ताव का परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में उत्तर कोरिया की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हथियार
किम जोंग-उन के पास हैं 57 शक्तिशाली परमाणु हथियार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन के बीच संबंधों को लेकर भी हाल ही में बड़े खुलासे हुए हैं।
अगस्त में ट्रंप ने कहा था कि किम जोंग-उन के पास वर्तमान में 57 बेहद शक्तिशाली परमाणु हथियार मौजूद हैं।
उन्होंने यह भी कहा था कि वह इस वर्ष के अंत में किम जोंग-उन से व्यक्तिगत मुलाकात करने का इरादा रखते हैं।
यह ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद किम से पहली आधिकारिक शिखर वार्ता होगी।
समर्थन
दक्षिण कोरिया ने किया वार्ता का समर्थन
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने शुक्रवार को अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच वार्ता का पुरजोर समर्थन किया था।
उन्होंने कहा कि सियोल प्रशासन वाशिंगटन और प्योंगयांग के बीच बातचीत को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
हालांकि, इन शांति प्रयासों को तब झटका लगा जब किम जोंग-उन की शक्तिशाली बहन किम यो जोंग ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में हाल ही में संपन्न हुए त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यासों की तीव्र भर्त्सना की।