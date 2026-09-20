गुरुग्राम के युवराज मनचंदा हत्याकांड में आरोपियों के व्हाट्सऐप चैट सामने आई है

"भले पत्नी को बेचो, लेकिन पैसे दो", युवराज मनचंदा हत्याकांड में खौफनाक चैट आई सामने

लेखन आबिद खान 04:08 pm Sep 20, 202604:08 pm

क्या है खबर?

गुरुग्राम में अडानी रियल्टी के 31 वर्षीय मैनेजर युवराज सिंह मनचंदा की हत्या की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को जांच में एक वॉट्सऐप मैसेज मिला है। इसमें लिखा था, "अपनी पत्नी को बेच दो या कुछ भी करो, लेकिन यह पैसा चुका दो।" इस मैसेज के सामने आने के बाद अब आरोपी अन्या वत्स और उसके साथी संयम सचदेवा से जुड़े ठगी के मामलों की परतें भी खुल रही हैं।